2020-02-07T04:19:16+03:00
Происшествия

Банковская служащая во Владивостоке обокрала клиентов на 16 миллионов рублей и пыталась запутать следы

Женщина имела доступ к данным и операциям клиентов, ее жертвами стали пять человек
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Алине грозит до десяти лет колонииАлине грозит до десяти лет колонииФото: Анастасия Осипова
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Жительница Владивостока устроилась в банк и пустилась во все тяжкие. Алина (имя изменено – прим. ред.) попала на должность руководителя одной из команд, у которого на руках козыри в виде данных клиентов. Через несколько месяцев женщина переметнулась на другую сторону закона и пошла на мошенничество.

Алина попала на должность руководитель группы клиентского обслуживания операционного офиса. 33-летняя женщина подписала договор о полной материальной ответственности, в том числе, за возможные промахи подчиненных. Восемь месяцев Алина прилежно проработала в банке, но на большее ее не хватило.

Женщина решила обогатиться за счет клиентов банка, которые ни о чем не подозревали. От их имени Алина изготавливала платежные поручения о переводе денег на счета людей, ничего не знающих о махинациях. Первая жертва женщины лишилась трех миллионов рублей.

Дальше было еще пять жертв – это чтобы запутать следы. Всего за два месяца Алине удалось обокрасть клиентов банка на 16 миллионов рублей. Как раскрыли махинации женщины – не сообщается.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование завершено. Доказана причастность фигурантки к совершению преступлений против собственности. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Алине грозит до десяти лет колонии. Машина, жилье и банковские счета женщины арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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