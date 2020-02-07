Совет директоров ДВМП рекомендовал продлить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова еще на три года

7 Февр. 2020 2020-02-07T04:46:27+03:00

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Совет директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» рекомендовал Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» продлить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова еще на три года.

Заирбек Юсупов возглавляет ВМТП с 2016 года. Под его руководством грузооборот порта увеличился более чем в два раза – с 5,6 млн тонн в 2016 году до рекордных 11,5 млн в 2019 году. За это время порт значительно увеличил скорость перевалки грузов – с 278 до 549 вагонов в сутки, провел комплексную программу модернизации производственных мощностей, расширил сотрудничество с партнерами, а также нарастил социальный пакет сотрудников порта.