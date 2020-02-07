Совет директоров ДВМП рекомендовал продлить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова еще на три года
Совет директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» рекомендовал Наблюдательному совету ПАО «ВМТП» продлить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова еще на три года.
Заирбек Юсупов возглавляет ВМТП с 2016 года. Под его руководством грузооборот порта увеличился более чем в два раза – с 5,6 млн тонн в 2016 году до рекордных 11,5 млн в 2019 году. За это время порт значительно увеличил скорость перевалки грузов – с 278 до 549 вагонов в сутки, провел комплексную программу модернизации производственных мощностей, расширил сотрудничество с партнерами, а также нарастил социальный пакет сотрудников порта.