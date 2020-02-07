Главный синоптик Приморья рассказал о резком потеплении и «весенних звоночках»

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:22:20+03:00

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Морозы, сковавшие Приморье, постепенно отступают и дают дорогу теплу. На следующей неделе в регионе температура воздуха будет повышаться и даже доберется до плюса, есть вероятность выпадения снега. Но радоваться приморцы будут недолго.

Медленно, но верно в регионе начнет теплеть с 7 февраля. Уже через два дня температура воздуха резко повысится до положительных значений. 11 февраля можно будет считать датой, когда прозвучал «весенний звоночек». К этому времени средняя температура воздуха в регионе будет в пределах -2…-4, уже на следующий день – 0 градусов. Однако задержится тепло не на долго.

- Возможности данной математической модели ограничены временем в 192 часа, можно предположить, что появившийся над территорией Забайкалья очаг холода каким-то боком может задеть Приморский край ориентировочно к середине второй декады, - рассказал Борис Кубай, глава «Примгидромета».

Не стоит сбрасывать со счетов циклон, который может зародиться над Желтым морем и примерно 13-14 февраля пройти над Японским морем. Согласно прогнозам, он вполне может задеть Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU