Ряд животных из Китая запретили ввозить в Приморье из-за коронавируса

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:01:13+03:00

Под запрет также попали насекомые и рыбы

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Новые меры по борьбе с коронавирусом приняты в России. Теперь из Китая в приграничные регионы, в том числе в Приморье, нельзя ввозить экзотических животных, насекомых и живых рыб до 1 марта 2020 года.

Как сообщает пресс-служба находкинской таможни, также ограничен ввоз декоративных животных, членистоногих, и гидробионтов (некоторые рыбы, моллюски, иглокожие, губки). Временный запрет касается не только ввоза, но и транзита вышеперечисленных представителей фауны из Китая по России.

Ранее выданные разрешения Россельхознадзора на ввоз экзотических животных, насекомых и живых рыб временно приостановлены и не действуют.

ИСТОЧНИК KP.RU