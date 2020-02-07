Ряд животных из Китая запретили ввозить в Приморье из-за коронавируса
Новые меры по борьбе с коронавирусом приняты в России. Теперь из Китая в приграничные регионы, в том числе в Приморье, нельзя ввозить экзотических животных, насекомых и живых рыб до 1 марта 2020 года.
Как сообщает пресс-служба находкинской таможни, также ограничен ввоз декоративных животных, членистоногих, и гидробионтов (некоторые рыбы, моллюски, иглокожие, губки). Временный запрет касается не только ввоза, но и транзита вышеперечисленных представителей фауны из Китая по России.
Ранее выданные разрешения Россельхознадзора на ввоз экзотических животных, насекомых и живых рыб временно приостановлены и не действуют.
ИСТОЧНИК KP.RU