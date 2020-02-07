2020-02-07T08:02:28+03:00
Общество

Будет как новый: исторический облик Владивостока приведут в порядок

Фасады исторических зданий отремонтируют на семи улицах города
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Деньги на масштабный ремонт выделила федеральная казнаДеньги на масштабный ремонт выделила федеральная казнаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Владивосток готовится масштабному ремонту фасадов исторических зданий. Уже определены улицы, на которых приведут в порядок объекты культурного наследия. Деньги на масштабный ремонт выделила федеральная казна.

В списке семь улиц: Алеутская, Адмирала Фокина, Посьетская, Светланская, Семеновская, Арсеньева, Океанский проспект. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, окончательный перечень исторических домов, которые будут преображены, еще не готов.

По каждому адресу будет подготовлен перечень работ. Специалисты мэрии дальневосточной столицы отметили, что работы начнутся, как только будет проведена вся необходимая подготовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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