Будет как новый: исторический облик Владивостока приведут в порядок

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:02:28+03:00

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Владивосток готовится масштабному ремонту фасадов исторических зданий. Уже определены улицы, на которых приведут в порядок объекты культурного наследия. Деньги на масштабный ремонт выделила федеральная казна.

В списке семь улиц: Алеутская, Адмирала Фокина, Посьетская, Светланская, Семеновская, Арсеньева, Океанский проспект. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, окончательный перечень исторических домов, которые будут преображены, еще не готов.

По каждому адресу будет подготовлен перечень работ. Специалисты мэрии дальневосточной столицы отметили, что работы начнутся, как только будет проведена вся необходимая подготовка.

ИСТОЧНИК KP.RU