Высокий парень с взъерошенной прической и в «найках» пропал во Владивостоке

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:01:07+03:00

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Во Владивостоке родные и волонтеры ищут пропавшего 15-летнего парня. Михаил Мезенцев ушел из дома днем 3 февраля и до сих пор о нем ничего неизвестно. Близкие бьют тревогу и просят откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении парня.

Михаил живет на улице Коммуны, именно там его видели в последний раз. Темно-русый кудрявый парень вышел из дома в 15:00 часов дня, передает ПРОО ПримПоиск. Он был одет во все черное: Михаил ушел в куртке с белыми лентами на рукавах, на которых написано PUMA, свитере и кроссовках с белым логотипом Nike. Из особых примет – худощавое телосложение, карие глаза и рост 174 сантиметра.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам: 8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП №6 УМВД России по городу Владивостоку или 102 – полиция, 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры

ИСТОЧНИК KP.RU