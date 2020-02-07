2020-02-10T05:09:16+03:00
Общество

«Губернаторская тысяча» придет на счета пенсионеров Приморья до конца февраля

Дополнительную финансовую поддержку получат все пенсионеры региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Первые 336 миллионов рублей из краевого бюджета направят в банки в ближайшие дниПервые 336 миллионов рублей из краевого бюджета направят в банки в ближайшие дниФото: Правительство Приморского края
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Приморские пенсионеры получат единовременную выплату, так называемую «губернаторскую тысячу». Деньги гражданам, которые вышли на заслуженный отдых, начнут поступать на счета во второй половине февраля. В марте одна тысяча рублей придет всем пенсионерам региона. Первые 336 миллионов рублей из краевого бюджета направят в банки в ближайшие дни.

Также в феврале «губернаторскую тысячу» получат те, кто получает пенсию через почтовые отделения Владивостока. В других населенных пунктах выплата будет приходить с 3 марта вместе с пенсиями. Специалисты рассчитывают, что до конца первого весеннего месяца «губернаторская тысяча» дойдет до всех получателей.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Если пенсионер уже получал «губернаторскую тысячу», то заявлений от него не нужно. Это касается и силовиков, вышедших на заслуженный отдых, которые получают субсидии, ветеранские и другие меры соцподдержки. Все необходимые документы на таких граждан у специалистов есть.

Пенсионерам силовых ведомств, которые не стоят на учете в органах соцзащиты, нужно предоставить по месту жительства заявление и документы. Это паспорт, справка о назначении пенсии или пенсионное удостоверение, с указанием даты назначения пенсии.

Как передает пресс-службе правительства Приморского края, заявление на выплату придется написать пенсионерам, которые ушли на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда и до этого жили в другом регионе.

- Пенсионерам, недавно сменившим место жительства, необходимо обратиться в многофункциональные центры. Для оформления выплаты помимо паспорта потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения, – отметила Светлана Красицкая, министр труда и соцполитики Приморского края.

По вопросам мер социальной поддержки, действующих в Приморье, следует обращаться в филиалы МФЦ. Уточнить информацию по вопросам выплат также можно по телефону «горячей линии»: 8-800-30-22-145.

ИСТОЧНИК KP.RU

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