«Губернаторская тысяча» придет на счета пенсионеров Приморья до конца февраля
Приморские пенсионеры получат единовременную выплату, так называемую «губернаторскую тысячу». Деньги гражданам, которые вышли на заслуженный отдых, начнут поступать на счета во второй половине февраля. В марте одна тысяча рублей придет всем пенсионерам региона. Первые 336 миллионов рублей из краевого бюджета направят в банки в ближайшие дни.
Также в феврале «губернаторскую тысячу» получат те, кто получает пенсию через почтовые отделения Владивостока. В других населенных пунктах выплата будет приходить с 3 марта вместе с пенсиями. Специалисты рассчитывают, что до конца первого весеннего месяца «губернаторская тысяча» дойдет до всех получателей.
КАК ПОЛУЧИТЬ?
Если пенсионер уже получал «губернаторскую тысячу», то заявлений от него не нужно. Это касается и силовиков, вышедших на заслуженный отдых, которые получают субсидии, ветеранские и другие меры соцподдержки. Все необходимые документы на таких граждан у специалистов есть.
Пенсионерам силовых ведомств, которые не стоят на учете в органах соцзащиты, нужно предоставить по месту жительства заявление и документы. Это паспорт, справка о назначении пенсии или пенсионное удостоверение, с указанием даты назначения пенсии.
Как передает пресс-службе правительства Приморского края, заявление на выплату придется написать пенсионерам, которые ушли на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда и до этого жили в другом регионе.
- Пенсионерам, недавно сменившим место жительства, необходимо обратиться в многофункциональные центры. Для оформления выплаты помимо паспорта потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения, – отметила Светлана Красицкая, министр труда и соцполитики Приморского края.
По вопросам мер социальной поддержки, действующих в Приморье, следует обращаться в филиалы МФЦ. Уточнить информацию по вопросам выплат также можно по телефону «горячей линии»: 8-800-30-22-145.
ИСТОЧНИК KP.RU