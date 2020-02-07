Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:00:49+03:00

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07 февраля 2020 года, Врангель, Приморский край. В конце февраля «Восточный Порт» отметит свой 46-й день рождения. Сегодня, почти полвека спустя, можно констатировать, что предприятие по-прежнему является градообразующим для посёлка Врангель, жилые дома которого и всю сопутствующую инфраструктуру начали возводить для портовиков одновременно со строительством Порта. В настоящее время именно жители Врангеля составляют большую часть (60%) трудового коллектива АО «Восточный Порт». В свою очередь, стивидорная компания содержит крупные объекты ЖКХ посёлка, принимает активное участие в его благоустройстве и социальной жизни.

Со дня основания «Восточный Порт» был социально-ориентированным предприятием. Его руководство считало, что докеры должны не только ударно трудиться в самом современном порту страны, но и жить в достойных условиях. Поэтому в начале 70-х, одновременно с отсыпкой первых грузовых причалов, развивается и припортовый посёлок Первостроителей. В сжатые сроки здесь были построены благоустроенные жилые дома, магазины, медпункт, школа, детский сад и точки общепита. А уже с начала 80-х «Восточный Порт» начал комплексную многоэтажную застройку и в соседнем посёлке Береговом.

АО «Восточный Порт» и сегодня играет важную роль в поддержании инфраструктуры Врангеля. Предприятие эксплуатирует три электроподстанции, от которых зависит надёжное энергообеспечение не только жилых домов, социальных объектов посёлка, но и котельных, коммерческих предприятий, воинских частей, а также стивидорных компаний в бухте Врангеля. В ближайшее время Порт планирует замену выработавших свой ресурс трансформаторов на подстанциях «Микрорайон» и «Морская». Кроме того, специализированные бригады Электрохозяйства АО «Восточный Порт» круглосуточно следят за бесперебойной подачей электроэнергии на объекты предприятия и в жилые дома микрорайона.

«Восточный Порт» не только поддерживает функционирование основных объектов инфраструктуры Врангеля, но и вводит в эксплуатацию новые. В минувшем году была запущена в работу новая канализационно-насосная станция (КНС) в районе специализированного угольного терминала. Здесь же готовится к сдаче новый резервуар для воды объёмом 5 тыс. кубометров, построенный на замену двум старым. Оба объекта – и КНС, и резервуар – призваны обновить систему водоснабжения и водоотведения посёлка.

Помимо поддержки и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Врангеля, его инфраструктуры, стивидорная компания уделяет большое внимание социальному развитию территории посёлка – с этой целью год назад был создан Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», определивший в своей деятельности 12 приоритетных программ. В наступившем году Фонд продолжит реализацию программ «Дети», «Здоровье», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Спорт» и других, направленных на комплексное социальное развитие территории Врангеля, создание в посёлке комфортной среды для местных жителей.