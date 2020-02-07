«Прекратите этот ад»: полиция проверяет информацию о живодерне в Приморье

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:28:56+03:00

Волонтеры создали петицию с просьбой «остановить этот ад» и закрыть «концлагерь для животных» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волонтеры считают, что житель Артема много лет убивает собак на своем участке

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Социальные сети обсуждают живодера из Артема, который, по словам волонтеров, 20 лет убивает собак на своем участке. Животные, как говорят активисты, истощены и сидят в клетках в плохих условиях. Информацию проверит полиция.

- Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с животными. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему.

Волонтеры создали петицию с просьбой «остановить этот ад» и закрыть «концлагерь для животных». Судя по словам добровольцев, в кровавом деле жителю Артема помогает его дочь. Петиция адресована прокуратуру города, где, как считают волонтеры происходят убийства собак, и в прокуратуру региона.

ИСТОЧНИК KP.RU