2020-02-07T11:05:00+03:00
Общество

Машина сбила подростка рядом с остановкой во Владивостоке

Водитель не успел затормозить, парень залетел на капот авто
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Инцидент произошел в районе остановки «Спортивная». Фото: предоставлено очевидцемИнцидент произошел в районе остановки «Спортивная». Фото: предоставлено очевидцем
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В редакцию «Комсомольской правды» пришло сообщение от жителя Владивостока, в котором он рассказывает о сбитом рядом с остановкой подростке. В Первомайском районе парень выскочил на проезжую часть и попытался перебежать дорогу через поток машин.

Инцидент произошел в районе остановки «Спортивная». Подросток, по словам очевидцев, выскочил со стороны дома 1 «г» по улице Фадеева в неположенном месте. Автомобилист не успел затормозить и сбил парня.

Читатель добавил, что подросток жив. На место приехала машина скорой помощи. Какие травмы получил парень –неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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