2020-02-07T11:27:52+03:00
Общество

Добрый вечер: Владивосток сковывают «послерабочие» пробки

Ситуация на дорогах пока оценивается в пять баллов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Основные пробки в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Фото: Сервис 2gisОсновные пробки в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Фото: Сервис 2gis
Изменить размер текста:

Вечерний Владивосток медленно погружается в традиционный транспортный коллапс. Сервис 2gis ставит дорожной обстановке в дальневосточной столице пять баллов. Однако с уверенностью можно сказать, что ситуация будет ухудшаться.

Основные пробки в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Одни из самых проблемных участков, судя по онлайн карте, это проспекты Океанский, Народный, Красного Знамени и, конечно же, 100-летия Владивостока.

Стоят и основные магистрали города: улицы Светланская, Семеновская, Луговая, Борисенко, Калинина, Некрасовский путепровод. Также пробками скованы Лазо, Пушкинская, Дальзаводская, Пихтовая, Надибаидзе, Черемуховая, Кизлярская, Марины Расковой, Сахалинская, Котельникова, Шепеткова, Всеволода Сибирцева, Днепровская, Гамарника, Русская, Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморским морякам с судна «Антарес», находящегося в Пусане, уже несколько месяцев не платят зарплату
В больницах Приморья выявлены нарушения при сборе анамнеза, в том числе и на коронавирус
В Приморье показали, как готовится ко сну самая редкая в мире крупная кошка
Застолье в одном из поселков Приморья закончилось поножовчиной
Новые запрещающие знаки появятся в центре Владивостока
Облачно, местами небольшой снег: погода в Приморье на 9 февраля
Типичный февраль: очередная погодная аномалия обрушится на Приморье
Парень в приморском селе своровал провода и оставил без интернета десятки людей
Полиция проводит проверку после убийства амурского тигра в Приморье
Минута на воровство: дерзкий налетчик обчистил ювелирный магазин в пригороде Владивостока
Почет и уважение: полицейский в Приморье потушил горящего бездомного
Есть пострадавшие: во Владивостоке водитель Lexus получил сердечный приступ в дороге
В Приморье после урока с разбором матерного слова прокуратура проводит проверку
Погода во Владивостоке на 8 февраля 2020 года: ветер и без осадков
В Приморье изменили график эвакуации россиян из зараженного коронавирусом Китая
Добрый вечер: Владивосток сковывают «послерабочие» пробки
Машина сбила подростка рядом с остановкой во Владивостоке
«Прекратите этот ад»: полиция проверяет информацию о живодерне в Приморье
Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
«Губернаторская тысяча» придет на счета пенсионеров Приморья до конца февраля
Высокий парень с взъерошенной прической и в «найках» пропал во Владивостоке
Будет как новый: исторический облик Владивостока приведут в порядок
Ряд животных из Китая запретили ввозить в Приморье из-за коронавируса
На карантине из-за коронавируса в Приморье находятся уже 91 человек
Главный синоптик Приморья рассказал о резком потеплении и «весенних звоночках»
Совет директоров ДВМП рекомендовал продлить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова еще на три года
Банковская служащая во Владивостоке обокрала клиентов на 16 миллионов рублей и пыталась запутать следы
"Все стоит колом": владивостокцы негодуют от утренних пробок