Добрый вечер: Владивосток сковывают «послерабочие» пробки

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:27:52+03:00

Ситуация на дорогах пока оценивается в пять баллов

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Вечерний Владивосток медленно погружается в традиционный транспортный коллапс. Сервис 2gis ставит дорожной обстановке в дальневосточной столице пять баллов. Однако с уверенностью можно сказать, что ситуация будет ухудшаться.

Основные пробки в Первомайском, Ленинском и Первореченском районах. Одни из самых проблемных участков, судя по онлайн карте, это проспекты Океанский, Народный, Красного Знамени и, конечно же, 100-летия Владивостока.

Стоят и основные магистрали города: улицы Светланская, Семеновская, Луговая, Борисенко, Калинина, Некрасовский путепровод. Также пробками скованы Лазо, Пушкинская, Дальзаводская, Пихтовая, Надибаидзе, Черемуховая, Кизлярская, Марины Расковой, Сахалинская, Котельникова, Шепеткова, Всеволода Сибирцева, Днепровская, Гамарника, Русская, Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU