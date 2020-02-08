Погода во Владивостоке на 8 февраля 2020 года: ветер и без осадков
Сегодня, 8 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -16…-4 градуса.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный сильный, утром умеренный. Столбик термометра покажет -8…-10 градусов.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит -7…-9 градусов.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух выхолодится до -4…-6 градусов, передает портал «Примпогода».
ИСТОЧНИК KP.RU