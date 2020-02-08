2020-02-08T03:13:27+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 8 февраля 2020 года: ветер и без осадков

Почти на всей территории региона повысятся температуры воздуха
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давленияВ Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давленияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 8 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -16…-4 градуса.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный сильный, утром умеренный. Столбик термометра покажет -8…-10 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха составит -7…-9 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Воздух выхолодится до -4…-6 градусов, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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