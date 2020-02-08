Есть пострадавшие: во Владивостоке водитель Lexus получил сердечный приступ в дороге

8 Февр. 2020 2020-02-08T05:41:08+03:00

Машина осталась без водителя и съехала на АЗС, где собралась очередь на заправку. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

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На автозаправке в районе Зари водитель Lexus RX спровоцировал ДТП, в котором пострадало пять машины. Мужчине стало плохо за рулем и он потерял управление дорогой иномаркой.

Мужчина за рулем Lexus ехал со стороны центральной площади, в этот момент у него внезапно прихватило сердце. Машина осталась без водителя и съехала на АЗС, где собралась очередь на заправку. В нее то и въехала неуправляемая иномарка. Повреждения получили Nissan AD, Honda HR-V, Toyota Land Cruiser, Toyota Duet и, конечно, Lexus RX.

Спустя несколько минут водитель Lexus умер. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать факт смерти. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.

- За медицинской помощью обратилась одна из участниц автоаварии. Женщине диагностировано сотрясение головного мозга, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

ИСТОЧНИК KP.RU