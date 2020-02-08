2020-02-08T06:02:35+03:00
Общество

Почет и уважение: полицейский в Приморье потушил горящего бездомного

Иван Мизгирёв вовремя заметил огонь в районе теплотрассы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Огонь сержант успешно потушил, человека вытащил и оказал ему первую медицинскую помощьОгонь сержант успешно потушил, человека вытащил и оказал ему первую медицинскую помощьФото: УМВД России по Приморскому краю
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В приморском городе Артем сотрудник патрульно-постовой службы местного отдела полиции патрулировал свой район как вдруг заметил огонь, полыхающий в районе теплотрассы. Иван Мизгирёв сообщил о ЧП в дежурную часть, а сам кинулся на место пожара.

Чутье не подвело сержанта полиции - в пожаре погибал мужчина без определенного места жительства. Местный житель со сложной судьбой лежал между трубами, его верхняя одежда была охвачена огнем.

Иван Мизгирёв не растерялся и стал тушить пожар. В ход шло то, что попадалось под руку - снег и земля. Огонь сержант успешно потушил, человека вытащил и оказал ему первую медицинскую помощь. После на место прибыли врачи, которые забрали 38-летнего пострадавшего в больницу.

- Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудника патрульно-постовой службы сержанта полиции Ивана Мизгирёва гражданин избежал смертельной опасности, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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