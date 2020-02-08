Минута на воровство: дерзкий налетчик обчистил ювелирный магазин в пригороде Владивостока

8 Февр. 2020 2020-02-08T07:16:05+03:00

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На станции Угольная мужчина в красной куртке и светлых штанах ворвался в ювелирный магазин «Талисман» и вынес драгоценности. Вор, спрятавший лицо под медицинской маской, наставил на сотрудниц торговой точки предмет, очень напоминающий пистолет. Испуганные женщины спрятались под прилавок.

Сотрудницы магазина побоялись нажать тревожную кнопку, потому что ее звук мог заставить налетчика открыть огонь. Пока сотрудницы ювелирного дрожали под прилавком, мужчина разбивал витрины и убирал в мешок драгоценности. Ровно через минуту неизвестный покинул магазин и скрылся в неизвестном направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759545" frameborder="0"></iframe> Дерзкий налетчик обчистил ювелирный магазин в пригороде Владивостока.Видео: прислано читателем! другой источник

Перепуганные сотрудницы ювелирного вызвали полицию. Сумма ущерба, нанесенного магазину, неизвестна. Пойман ли дерзкий налетчик также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU