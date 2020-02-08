2020-02-08T07:16:05+03:00
Происшествия

Минута на воровство: дерзкий налетчик обчистил ювелирный магазин в пригороде Владивостока

Мужчина настолько запугал сотрудниц, что они побоялись нажать тревожную кнопку [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Женщины побоялись нажать тревожную кнопкуЖенщины побоялись нажать тревожную кнопкуФото: Надежда ПЕНЬКОВСКАЯ
Изменить размер текста:

На станции Угольная мужчина в красной куртке и светлых штанах ворвался в ювелирный магазин «Талисман» и вынес драгоценности. Вор, спрятавший лицо под медицинской маской, наставил на сотрудниц торговой точки предмет, очень напоминающий пистолет. Испуганные женщины спрятались под прилавок.

Сотрудницы магазина побоялись нажать тревожную кнопку, потому что ее звук мог заставить налетчика открыть огонь. Пока сотрудницы ювелирного дрожали под прилавком, мужчина разбивал витрины и убирал в мешок драгоценности. Ровно через минуту неизвестный покинул магазин и скрылся в неизвестном направлении.

Дерзкий налетчик обчистил ювелирный магазин в пригороде Владивостока.Видео: прислано читателем! другой источник

Перепуганные сотрудницы ювелирного вызвали полицию. Сумма ущерба, нанесенного магазину, неизвестна. Пойман ли дерзкий налетчик также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция проводит проверку после убийства амурского тигра в Приморье
Минута на воровство: дерзкий налетчик обчистил ювелирный магазин в пригороде Владивостока
Почет и уважение: полицейский в Приморье потушил горящего бездомного
Есть пострадавшие: во Владивостоке водитель Lexus получил сердечный приступ в дороге
В Приморье после урока с разбором матерного слова прокуратура проводит проверку
Погода во Владивостоке на 8 февраля 2020 года: ветер и без осадков
В Приморье изменили график эвакуации россиян из зараженного коронавирусом Китая
Добрый вечер: Владивосток сковывают «послерабочие» пробки
Машина сбила подростка рядом с остановкой во Владивостоке
«Прекратите этот ад»: полиция проверяет информацию о живодерне в Приморье
Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
«Губернаторская тысяча» придет на счета пенсионеров Приморья до конца февраля
Высокий парень с взъерошенной прической и в «найках» пропал во Владивостоке
Будет как новый: исторический облик Владивостока приведут в порядок
Ряд животных из Китая запретили ввозить в Приморье из-за коронавируса
На карантине из-за коронавируса в Приморье находятся уже 91 человек
Главный синоптик Приморья рассказал о резком потеплении и «весенних звоночках»
Совет директоров ДВМП рекомендовал продлить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова еще на три года
Банковская служащая во Владивостоке обокрала клиентов на 16 миллионов рублей и пыталась запутать следы
"Все стоит колом": владивостокцы негодуют от утренних пробок