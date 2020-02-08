2020-02-08T09:09:40+03:00
Происшествия

Парень в приморском селе своровал провода и оставил без интернета десятки людей

С каждой улицы он крал по 25 метров кабеля
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
У подозреваемого за плечами уже есть судимостьУ подозреваемого за плечами уже есть судимостьФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Молодой житель села Воздвиженка с криминальным прошлым воровал провода связи, которые шли с наружной стороны многоэтажек. Парень прибирал к рукам по 25 метров кабеля, из-за чего оставил без интернета и телевидения две улицы.

Привычных благ цивилизации лишились жители многоквартирных домов на улицах Ленина и Гастело. Люди стали обрывать телефоны провайдера, сотрудники которого заметили пропажу и обратились в полицию.

Бегал «кабельный вор» недолго - 26-летнего парня быстро вычислили и задержали. Оказалось, что у него за плечами уже есть судимость. Подозреваемый сознался в краже проводов.

- Установлена его причастность к совершению ранее двух аналогичных преступлений. Уголовные дела возбуждены по статье «Кража», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Парню грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Типичный февраль: очередная погодная аномалия обрушится на Приморье
Парень в приморском селе своровал провода и оставил без интернета десятки людей
Полиция проводит проверку после убийства амурского тигра в Приморье
Минута на воровство: дерзкий налетчик обчистил ювелирный магазин в пригороде Владивостока
Почет и уважение: полицейский в Приморье потушил горящего бездомного
Есть пострадавшие: во Владивостоке водитель Lexus получил сердечный приступ в дороге
В Приморье после урока с разбором матерного слова прокуратура проводит проверку
Погода во Владивостоке на 8 февраля 2020 года: ветер и без осадков
В Приморье изменили график эвакуации россиян из зараженного коронавирусом Китая
Добрый вечер: Владивосток сковывают «послерабочие» пробки
Машина сбила подростка рядом с остановкой во Владивостоке
«Прекратите этот ад»: полиция проверяет информацию о живодерне в Приморье
Градообразующему предприятию посёлка Врангель - АО "Восточный Порт" - исполняется 46 лет
«Губернаторская тысяча» придет на счета пенсионеров Приморья до конца февраля
Высокий парень с взъерошенной прической и в «найках» пропал во Владивостоке
Будет как новый: исторический облик Владивостока приведут в порядок
Ряд животных из Китая запретили ввозить в Приморье из-за коронавируса
На карантине из-за коронавируса в Приморье находятся уже 91 человек
Главный синоптик Приморья рассказал о резком потеплении и «весенних звоночках»
Совет директоров ДВМП рекомендовал продлить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова еще на три года
Банковская служащая во Владивостоке обокрала клиентов на 16 миллионов рублей и пыталась запутать следы
"Все стоит колом": владивостокцы негодуют от утренних пробок