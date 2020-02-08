Парень в приморском селе своровал провода и оставил без интернета десятки людей

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:09:40+03:00

У подозреваемого за плечами уже есть судимость Фото: Александр ГЛУЗ

С каждой улицы он крал по 25 метров кабеля

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Молодой житель села Воздвиженка с криминальным прошлым воровал провода связи, которые шли с наружной стороны многоэтажек. Парень прибирал к рукам по 25 метров кабеля, из-за чего оставил без интернета и телевидения две улицы.

Привычных благ цивилизации лишились жители многоквартирных домов на улицах Ленина и Гастело. Люди стали обрывать телефоны провайдера, сотрудники которого заметили пропажу и обратились в полицию.

Бегал «кабельный вор» недолго - 26-летнего парня быстро вычислили и задержали. Оказалось, что у него за плечами уже есть судимость. Подозреваемый сознался в краже проводов.

- Установлена его причастность к совершению ранее двух аналогичных преступлений. Уголовные дела возбуждены по статье «Кража», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Парню грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU