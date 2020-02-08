Парень в приморском селе своровал провода и оставил без интернета десятки людей
Молодой житель села Воздвиженка с криминальным прошлым воровал провода связи, которые шли с наружной стороны многоэтажек. Парень прибирал к рукам по 25 метров кабеля, из-за чего оставил без интернета и телевидения две улицы.
Привычных благ цивилизации лишились жители многоквартирных домов на улицах Ленина и Гастело. Люди стали обрывать телефоны провайдера, сотрудники которого заметили пропажу и обратились в полицию.
Бегал «кабельный вор» недолго - 26-летнего парня быстро вычислили и задержали. Оказалось, что у него за плечами уже есть судимость. Подозреваемый сознался в краже проводов.
- Установлена его причастность к совершению ранее двух аналогичных преступлений. Уголовные дела возбуждены по статье «Кража», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Парню грозит до двух лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU