2020-02-08T10:24:18+03:00
Общество

Типичный февраль: очередная погодная аномалия обрушится на Приморье

Аномалия местами может достигнуть семи-десяти градусов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Во вторник, 11 февраля, на Дальний Восток придет циклонВо вторник, 11 февраля, на Дальний Восток придет циклонФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Погода в Приморье преподносит сюрприз за сюрпризом. То морозы до -30 градусов по ощущениям, то резкое потепление на следующей неделе. Среднесуточная температура воздуха окажется выше обычной на три-шесть, а местами и семи-десяти градусов.

Следующая рабочая неделя начнется с морозной ночи. Минимальная температура воздуха будет в пределах -16…-25 градусов, в горах местами до -33 градусов, в прибрежных районах -9…-15 градусов. Максимум столбики термометров поднимутся до -6…-13 градусов. На побережье теплее - 0…-5 градусов.

Уже во вторник, 11 февраля, на Дальний Восток придет циклон и Приморье окажется в его теплом секторе. Морозы ночью ослабеют на два-пять градусов, днем на севере региона еще сохранятся слабоотрицательные температуры. Зато на юге оттепель и весна - воздух прогреется до 0…+5 градусов.

- Потепление продолжится, днем оттепели охватят большую территорию края. Во второй половине недели похолодания в Приморье не предполагается, - сообщает портал «Примпогода».

В середине недели в регионе ожидаются осадки. Однако во Владивостоке сильного снега не предвидится. В первый день рабочей недели, 10 февраля, в дальневосточной столице будет прохладно и ветрено. Ночью температура воздуха составит - 10….-13 градусов, днем - 5…8 градусов ниже ноля. К середине недели днем столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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