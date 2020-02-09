Застолье в одном из поселков Приморья закончилось поножовчиной

9 Февр. 2020 2020-02-09T05:46:45+03:00

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Убийство 23-летнего приморца произошло в селе Новицкое Партизанского района. В ночь с 7 на 8 февраля в одном из домов проходило застолье, которое закончилось поножовчиной. Полиция уже задержала подозреваемого, сообщает пресс-служа СУ СК России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, во время совместного распития алкогольных напитков между 23-летним погибшим и 22-летним подозреваемым вспыхнула ссора. Последний ничего не нашел лучше, как схватить нож и дважды ударить своего оппонента в грудь, после чего скрылся с места совершения преступления. Потерпевший же сумел добежать до дома на улице Матросова, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU