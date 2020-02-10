Страшная смерть настигла водителя во Владивостоке при падении с высоты

10 Февр. 2020 2020-02-10T00:42:06+03:00

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Настоящая трагедия разыгралась в Первомайском районе Владивостока из-за превышения скоростного режима. По словам очевидцев, водитель Nissan Mach не справилась с управлением и машина на всем ходу спикировала вниз с мота. Легковушка превратилась в груду металлома, водителя спасти не удалось, свидетели уверяют, что девушка оказалась обезглавлена.

Авария произошла при движении с Окатовой в направлении Катерной. Специалистам еще предстоит воссоздать всю картину произошедшего. Очевидцы утверждают, что скорость авто была довольно высокой. В какой-то момент машину занесло и она, преодолев около 20 метров, спикировала вниз. Водитель погибла на месте. По словам местных жителей, это уже не первое подобное ДТП.

Машина упала вниз. Фото: AK_VDK, dps_vl

– На этом участке, как я помню, за год с небольшим – аварий 6 было. И точно 4 машины вниз уходили, туда, где люди передвигаются по подземному переходу. Уже нет лееров, ни павильона остановки, только несколько столбов освещения, все снесено. Опасный участок,– констатируют горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU