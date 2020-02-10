Первый весенний звоночек: после снега в Приморье ожидается аномальное тепло

10 Февр. 2020 2020-02-10T02:56:17+03:00

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Погоду в первый рабочий день недели в Приморье определяют атмосферные фронты. После прохождения циклона над Японским морем, в Приморском крае ожидается потепление. Положительные температуры начнут расти с 11 февраля, достигнув своего максимума в середине недели.

По сообщению портала «Примпогода», во вторник благодаря смене господствующего направления ветра с северного на южный, юго-западный, температура в крае резко повысится до положительных значений. При этом 10 февраля на погоду еще продолжит влиять антициклон, поэтому в регионе будет довольно морозно и ветрено. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. При северном умеренном ветре, температура воздуха составит -11...-3°C.

Сегодня во Владивостоке облачно с прояснением, без осадков. В городе будет дуть северный сильный ветер. Температура воздуха -6...-8°С.

В Уссурийске 10 февраля облачно с прояснением, без осадков. Ожидается ветер северный умеренный, утром слабый. Столбики термометров опустятся до -6...-8°C.

В Находке преимущественно без осадков, облачно с прояснением. Утром ожидается слабый ветер, днем – северный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.

ИСТОЧНИК KP.RU