Пожар в Партизанском районе Приморья закончился трагедией

10 Февр. 2020 2020-02-10T01:46:40+03:00

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Пожар в Партизанском городском округе привел к гибели человека. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», ЧП случилось на улице Заречная в селе Казанка. К моменту приезда специалистов дом был объят огнем, а человек не подавал признаков жизни.

По словам очевидцев, огонь практически уничтожил постройку в частном секторе на улице Заречная в Казанке. К моменту приезда специалистов, дом полыхал. Пожарные приступили к тушению и обследованию помещений. Во время разбора завалов был обнаружен обгоревший труп. Медикам оставалось только констатировать смерть человека. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 февраля. В причинах смертельного пожара теперь будут разбираться эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU