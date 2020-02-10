Глаукома не приговор!

10 Февр. 2020 2020-02-10T04:21:48+03:00

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У жителей Приморского края появилась новая возможность для лечения одного из самых сложных глазных заболеваний - глаукомы! Установленная в медицинском центре «Новое Зрение» (г. Владивосток, ул. Русская 51в, тел. +7(423)264-88-99) новая лазерная система является одной из последних разработок, появившихся в России в 2019 году, позволяющих решить вопросы сохранения зрения таких пациентов без проведения различного вида оперативных вмешательств.

Предлагаемая технология лечения имеет высокий профиль безопасности для пациента (источник: Современные технологии в офтальмологии № 4 2019, исследования опубликованы под редакцией Елисеева М.А., Ходжаев Н.С., Сидорова А.В., Старостина А.В).

Так как глаукома является хроническим заболеванием, то пациентам требуется регулярное проведение различных медицинских профилактических мероприятий, а применение указанной методики лечения позволяет нам достичь необходимого результата - сохранять зрение наших пациентов.

Следует отметить, что данная лазерная система - на сегодняшний день, является единственной в своем роде на территории Приморского края.

« В наших планах – дать возможность каждому пациенту, как можно дольше видеть и наслаждаться яркими красками жизни. Мы заботимся о наших пациентах и предусмотрели возможность попасть на прием даже в достаточно позднее время. С декабря 2019 года мы работаем до 20.00.» - рассказали нам в медицинском центре.

Записаться на консультацию:

264-88-99

www.novoe-zrenye.ru

г.. Владивосток, ул. Русская 51В (напротив больницы Рыбаков)

Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.

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