2020-02-10T04:21:48+03:00
Общество

Глаукома не приговор!

Поделиться:
Изменить размер текста:

У жителей Приморского края появилась новая возможность для лечения одного из самых сложных глазных заболеваний - глаукомы! Установленная в медицинском центре «Новое Зрение» (г. Владивосток, ул. Русская 51в, тел. +7(423)264-88-99) новая лазерная система является одной из последних разработок, появившихся в России в 2019 году, позволяющих решить вопросы сохранения зрения таких пациентов без проведения различного вида оперативных вмешательств.

Предлагаемая технология лечения имеет высокий профиль безопасности для пациента (источник: Современные технологии в офтальмологии № 4 2019, исследования опубликованы под редакцией Елисеева М.А., Ходжаев Н.С., Сидорова А.В., Старостина А.В).

Так как глаукома является хроническим заболеванием, то пациентам требуется регулярное проведение различных медицинских профилактических мероприятий, а применение указанной методики лечения позволяет нам достичь необходимого результата - сохранять зрение наших пациентов.

Следует отметить, что данная лазерная система - на сегодняшний день, является единственной в своем роде на территории Приморского края.

« В наших планах – дать возможность каждому пациенту, как можно дольше видеть и наслаждаться яркими красками жизни. Мы заботимся о наших пациентах и предусмотрели возможность попасть на прием даже в достаточно позднее время. С декабря 2019 года мы работаем до 20.00.» - рассказали нам в медицинском центре.

Записаться на консультацию:

264-88-99

www.novoe-zrenye.ru

г.. Владивосток, ул. Русская 51В (напротив больницы Рыбаков)

Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Папа накажет: во Владивостоке пьяный сын взял у отца ключи от машины и натворил бед
Во Владивостоке полиция проводит проверку после смерти автомобилистки, которая упала с высоты
Полицейские проверили живодерню в Приморье и возбудили «уголовку»
Девять россиян вернулись на Родину из зараженного Китая через пункты пропуска в Приморье
С подозрением на коронавирус в Приморье находится 59 граждан Китая
Пробки отменяются: во Владивостоке построят 10 стоянок на 200 миллионов рублей
В Приморье наглый вор-форточник, обокравший пенсионерку, напал с топором на полицейских
Глаукома не приговор!
Пожар в Партизанском районе Приморья закончился трагедией
Первый весенний звоночек: после снега в Приморье ожидается аномальное тепло
Страшная смерть настигла автолюбительницу во Владивостоке при падении с высоты
Приморским морякам с судна «Антарес», находящегося в Пусане, уже несколько месяцев не платят зарплату
В больницах Приморья выявлены нарушения при сборе анамнеза, в том числе и на коронавирус
В Приморье показали, как готовится ко сну самая редкая в мире крупная кошка
Застолье в одном из поселков Приморья закончилось поножовщиной
Новые запрещающие знаки появятся в центре Владивостока
Облачно, местами небольшой снег: погода в Приморье на 9 февраля
Типичный февраль: очередная погодная аномалия обрушится на Приморье
Парень в приморском селе своровал провода и оставил без интернета десятки людей
Полиция проводит проверку после убийства амурского тигра в Приморье