2020-02-10T03:22:26+03:00
Происшествия

В Приморье наглый вор-форточник, обокравший пенсионерку, напал с топором на полицейских

Правоохранителям пришлось открыть по подозреваемому огонь
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Форточнику грозит до десяти лет колонииФорточнику грозит до десяти лет колонииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Дальнегорске вор-форточник разбил окно и забрался в частный дом к 77-летней пенсионерке. Мужчину не смутило, что хозяйка в этот момент была на месте. Неизвестный под угрозой ножа забрал у пожилой женщины деньги и убежал. Бабушка обратилась в полицию.

К счастью, пенсионерка хорошо запомнила и описала внешность налетчика. Полицейские нашли подозреваемого и решили навестить его дома. Однако мужчина незваных гостей не принял и кинулся на сотрудников с топором.

Форточник не реагировал на требования убрать топор. Не остановил его и предупредительный выстрел в воздух. Правоохранителю ничего не оставалось, как применить табельное оружие и выстрелить нападавшему в ногу.

- Полицейские оказали гражданину первую доврачебную помощь. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мужчину. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Форточнику грозит до десяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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