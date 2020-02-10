2020-02-10T03:49:50+03:00
Общество

Пробки отменяются: во Владивостоке построят 10 стоянок на 200 миллионов рублей

Власти хотят решить проблему дорожного коллапса
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке построят 10 стоянокВо Владивостоке построят 10 стоянокФото: Евгения ГУСЕВА
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200 миллионов рублей выделят на строительство стоянок во Владивостоке. Об этом журналистам рассказал глава Минвостокразвития сразу после заседания правительственной подкомиссии. Власти пытаются решить актуальную для приморской столицы проблему - дорожный коллапс.

На правительственной подкомиссии решали различные вопросы: как грамотно развивать территории Дальнего Востока, куда распределять инвестиции. Стороной, конечно же, не смогли обойти Приморье.

- Мы учитываем специфику разных регионов, и сегодня выслушали доклады, в том числе и от Приморского края. Для города Владивостока коллапс – это стоянки. Мы сегодня выдели для города дополнительно 200 миллионов рублей на их строительство, - рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Кроме того, глава поделился, что деньги выделили также для малых народов Чукотского автономного округа. Им необходимо оборудование для разделки шкур после охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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