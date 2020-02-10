Пробки отменяются: во Владивостоке построят 10 стоянок на 200 миллионов рублей
200 миллионов рублей выделят на строительство стоянок во Владивостоке. Об этом журналистам рассказал глава Минвостокразвития сразу после заседания правительственной подкомиссии. Власти пытаются решить актуальную для приморской столицы проблему - дорожный коллапс.
На правительственной подкомиссии решали различные вопросы: как грамотно развивать территории Дальнего Востока, куда распределять инвестиции. Стороной, конечно же, не смогли обойти Приморье.
- Мы учитываем специфику разных регионов, и сегодня выслушали доклады, в том числе и от Приморского края. Для города Владивостока коллапс – это стоянки. Мы сегодня выдели для города дополнительно 200 миллионов рублей на их строительство, - рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Кроме того, глава поделился, что деньги выделили также для малых народов Чукотского автономного округа. Им необходимо оборудование для разделки шкур после охоты.
ИСТОЧНИК KP.RU