Девять россиян вернулись на Родину из зараженного Китая через пункты пропуска в Приморье

10 Февр. 2020 2020-02-10T04:40:57+03:00

Россияне, которые приедут в приграничные города раньше дня эвакуации, могут остановиться в гостиницах в Суйфэньхэ и Хуньчуне Фото: Алексей САМУСЬКОВ

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Продолжается эвакуация россиян из охваченного эпидемией Китая. Соотечественники возвращаются через пункты пропуска, которые находятся, в том числе, в Приморье. За минувшие выходные, 8 и 9 февраля, через них на Родину эвакуировали девять человек.

В понедельник, 10 февраля, россияне, которые хотят эвакуироваться из Китая, смогут сделать это через государственную границу в поселке Пограничный. По новому расписанию он работает не только в этот день, но еще и 12 и 14 февраля. Время выезда – 10:00 часов утра по китайскому времени.

Россияне, которые приедут в приграничные города раньше дня эвакуации, могут остановиться в гостиницах в Суйфэньхэ и Хуньчуне:

– Дальневосточный пансион, Суйфэньхэ, Усули Дацзе, Юаньдун Улю 4, телефон: 15245319155;

– Незабываемая гостиница, Суйфэньхэ, Синьаньцзе 100, телефон: 13351235000;

– Отель Марко Поло, Хуньчунь, Чжанцянь сыдацзе 333, телефон: 04337812555

ИСТОЧНИК KP.RU