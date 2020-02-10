В Приморье более двух тысяч туристов из Китая проверили на коронавирус за прошедшие сутки
В Приморье туристов, которые приезжают из стран, где бушует коронавирус, продолжают проверять на опасное заболевание. За минувшие сутки, 9 февраля, в регион прибыло более двух тысяч человек со стороны Китая, 200 из них – наши соотечественники, которые решили вернуться на Родине из охваченной эпидемией КНР.
- Ни у одного из туристов не обнаружено симптомов ОРВИ или гриппа. Все проинформированы о дальнейших действиях, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Как сообщает пресс-службе правительства Приморского края, в больницу самостоятельно сам обратился один приморец, который недавно приехал из Китая. С начала месяца в поликлиники пришло 56 жителей региона, недавно вернувшихся из КНР. Ни у кого новый тип коронавируса обнаружен не был.
Напомним, что во всех приморских пунктах пропуска проводится бактерицидная обработка воздуха, у туристов меряют температуру, некоторых приезжих помещают на карантин.
В регионе работает «горячая линия» регионального управления Роспотребнадзора, телефон: +7 (423) 254-82-10.
ИСТОЧНИК KP.RU