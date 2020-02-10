2020-02-10T09:06:15+03:00
Общество

Гамма-излучение на вынос: во Владивостоке среди металлолома нашли радиоактивный «клад»

Излучение в экспортном металлоломе превышало допустимую норму в 95 раз
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Общий вес «зараженных» приборов составил 21 килограмм. Фото Владивостокской таможниОбщий вес «зараженных» приборов составил 21 килограмм. Фото Владивостокской таможни
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В морском пункте пропуска Владивостока таможенник нашли опасный груз, который излучал радиацию. Источники находились в партии лома черных металлов, которая предназначалась для отправки на экспорт. Радиацию излучали стрелочные измерительные приборы.

Уровень гамма-излучения на поверхности восьми найденных предметов составил от трех до десяти микроЗивертов в час. Общий вес «зараженных» приборов составил 21 килограмм. Также на их поверхности было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами.

Как отметили в пресс-службе Владивостокской таможни, за последние три года это девятый случай нахождения радиоактивных источников в составе экспортной партий лома черных металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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