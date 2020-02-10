Гамма-излучение на вынос: во Владивостоке среди металлолома нашли радиоактивный «клад»
В морском пункте пропуска Владивостока таможенник нашли опасный груз, который излучал радиацию. Источники находились в партии лома черных металлов, которая предназначалась для отправки на экспорт. Радиацию излучали стрелочные измерительные приборы.
Уровень гамма-излучения на поверхности восьми найденных предметов составил от трех до десяти микроЗивертов в час. Общий вес «зараженных» приборов составил 21 килограмм. Также на их поверхности было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами.
Как отметили в пресс-службе Владивостокской таможни, за последние три года это девятый случай нахождения радиоактивных источников в составе экспортной партий лома черных металлов.
ИСТОЧНИК KP.RU