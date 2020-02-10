2020-02-10T09:18:29+03:00
Общество

Опасно для жизни: во Владивостоке может произойти разрушение льда

Специалисты будут усиленно следить за тем, чтобы никто не выходил на лед
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Выход и выезд на лед в Приморье запрещен на законодательном уровнеВыход и выезд на лед в Приморье запрещен на законодательном уровнеФото: Администрация Владивостока
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Ночью и днем 11 февраля в Амурском и Уссурийском заливах возможен взлом припайного льда. Специалисты предупреждают, что выход на лед запрещен, а в этот период особенно опасен для жизни и здоровья.

- В период возможного взлома припайного льда специалистами организован усиленный контроль за несанкционированным выходом людей на лед, а также выездом автотранспорта, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что выход и выезд на лед в Приморье запрещен на законодательном уровне. За нарушение этого правила можно заплатить штраф от одной до трех тысяч рублей. На водителей, которые, несмотря на запрет, выезжают на лед, может быть составлен административный протокол.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33. Единый телефон пожарных и спасателей: 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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