2020-02-10T10:57:18+03:00
Общество

Словила «хайп»: коронавирусный ролик сексуальной тиктокерши из Владивостока набрал 14 миллионов просмотров

Анастасия Масанина сама не ожидала, что проснется знаменитой
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Девушка из Владивостока стала звездой социальной сети TikTok. Фото: danceshiraДевушка из Владивостока стала звездой социальной сети TikTok. Фото: danceshira
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Девушка из Владивостока стала звездой социальной сети TikTok, в которой пользователи выкладывают короткие видео под музыку. Ролик Анастасии Масаниной посмотрели больше 14 миллионов пользователей со всего мира. В видео девушка пошутила на тему коронавируса и представила, как мог бы выглядеть изоляционный пункт.

- Совершенно неожиданно для меня я поймала «хайп» в соцсети ТикТок: за три часа мой ролик просмотрели один миллион человек по всему миру. А за сутки цифра увеличилась до 9,5 миллиона человек (420 тысяч «лайков» на ролике)! В общем, я, можно сказать, проснулась знаменитой, - поделилась Анастасия Масанина, новоиспеченная звезда TikTok.

На момент публикации цифра увеличилась в разы: просмотров у ролика 14,3 миллиона, а «лайков» больше 600 тысяч. Комментариев под видео сотни, причем все на разных языках. Пользователей больше всего заинтересовал прозрачный объект, в который заходит Анастасия. Оказалось, что шар находится возле одного из японских ресторанов в центре Владивостока.

- Видео получилось забавным, легким и народ поддержал его, потому что оно - позитивное, несмотря на ситуацию в мире. У меня теперь 32 тысячи подписчиков (уже более 50 тысяч – прим. ред.), при этом количество просмотров других моих «видюшек» увеличилось, - резюмировала Анастасия Масанина.

Видео можно посмотреть, перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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