Затор как состояние души: половина вечернего Владивостока стоит в пробках

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:15:37+03:00

Ситуация на дорогах пока оценивается в пять баллов

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Вечерний Владивосток медленно погружается в состояние транспортного коллапса. Пока дорожная обстановка в дальневосточной столице, по данным сервис 2gis, «на пятерочку». Вполне вероятно, что ситуация ухудшится.

Судя по онлайн-картам, самыми сильными пробками скованы Первомайский, Ленинский и Первореченский районы. Основные заторы на улицах Светланской, Суханова, Лазо, Некрасовском переулке, Алеутской, Нижнепортовой, Калинина. Стоят также Надибаидзе, Борисенко, Луговой, Шепеткова, Гоголя, Русской, Узбекской.

Традиционно пробками скованы проспекты Океанский, Народный, Острякова и 100-летия Владивостока. Традиционно стоит Некрасовский путепровод. Заторы появляются на проспектах Красного Знамени и Партизанском.

ИСТОЧНИК KP.RU