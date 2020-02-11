Погода во Владивостоке на 11 февраля 2020 года: ветер и +1 градус
Сегодня, 11 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущственно без осадков. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -10…+5 градусов.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Днем столбик термометра поднимется до отметки -1...1°С, утром холоднее - до -8…-10 градусов.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется до -1...1°C, утром -18…20 градусов со знаком минус.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, утром северный умеренный. Температура воздуха поднимется до 1…3 градусов, передает портал «Примпогода».
ИСТОЧНИК KP.RU