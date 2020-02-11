2020-02-11T00:16:05+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 11 февраля 2020 года: ветер и +1 градус

Резкое потепление ожидается почти на всей территории региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Погоду определяет поле повышенного атмосферного давленияПогоду определяет поле повышенного атмосферного давленияФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущственно без осадков. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -10…+5 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Днем столбик термометра поднимется до отметки -1...1°С, утром холоднее - до -8…-10 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется до -1...1°C, утром -18…20 градусов со знаком минус.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, утром северный умеренный. Температура воздуха поднимется до 1…3 градусов, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Достаточно активный циклон»: Кубай рассказал, когда на Приморье может обрушиться снегопад
В Приморье наказали водителя, из-за которого 3-летний ребенок пострадал в ДТП
Раненого белоплечего орлана пытаются спасти в Приморье
Дрифт в центре Владивостока закончился поваленными столбами и разбитым Forester
Вооружен отверткой и складным ножом: в Уссурийске угонщик едва не разбогател почти на 2 миллиона рублей
Мужчина напал на сотрудницу ГУФСИН, защищая свою любовь во Владивостоке
В Приморье огородник застрелил соседа из-за «неправильного» ведения хозяйства и попытался скрыть следы
Погода во Владивостоке на 11 февраля 2020 года: ветер и +1 градус
Затор как состояние души: половина вечернего Владивостока стоит в пробках
Словила «хайп»: коронавирусный ролик сексуальной тиктокерши из Владивостока набрал 14 миллионов просмотров
Опасно для жизни: во Владивостоке может произойти разрушение льда
Гамма-излучение на вынос: во Владивостоке среди металлолома нашли радиоактивный «клад»
В Приморье более двух тысяч туристов из Китая проверили на коронавирус за прошедшие сутки