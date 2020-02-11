Погода во Владивостоке на 11 февраля 2020 года: ветер и +1 градус

11 Февр. 2020 2020-02-11T00:16:05+03:00

Резкое потепление ожидается почти на всей территории региона

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Сегодня, 11 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущственно без осадков. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах -10…+5 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Днем столбик термометра поднимется до отметки -1...1°С, утром холоднее - до -8…-10 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется до -1...1°C, утром -18…20 градусов со знаком минус.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, утром северный умеренный. Температура воздуха поднимется до 1…3 градусов, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU