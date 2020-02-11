В Приморье огородник застрелил соседа из-за «неправильного» ведения хозяйства и попытался скрыть следы

11 Февр. 2020 2020-02-11T01:05:16+03:00

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В Находке два соседа в возрасте повздорили из-за принципов ведения хозяйства. По мнению 59-летнего Олега ( все имена изменены - прим. ред.), Игорь неправильно возделывал свой участок и ухаживал за ним. Тогда раздраженный сосед схватил ружье и пальнул в оппонента не менее двух раз.

Стрелял Олег из самозарядного ружья модели «Вепрь-IB». 51-летний Игорь скончался на месте. Тогда сосед понял, что в тюрьму ему не очень-то и хочется, значит, решил мужчина, надо замести следы. Способ он выбрал типичный: поджег автомобиль и постройки на участке убитого.

Однако ускользнуть от правосудия Олегу не удалось. Мужчину арестовали, возбудили два уголовных дела и посчитали ущерб от поджога - вышло почти на 600 тысяч рублей.

- Уголовные дела возбуждены по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Убийство по закону карается колонией до 15 лет, уничтожение имущества - лишением свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU