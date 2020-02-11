Мужчина напал на сотрудницу ГУФСИН, защищая свою любовь во Владивостоке

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:32:01+03:00

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В истории из-за любви мужчины часто совершали безумные поступки: писатели посвящали стихи и рассказы, мужчины стрелялись на дуэлях, а правители отрекались от престолов. Наш герой не захотел отдавать свою женщину в руки правосудия и несколько раз ударил другую представительницу прекрасной половины человечества, да непростую, а представительницу закона.

Сотрудница Федеральной службы исполнения наказания зашла в дом по Русской улице, поднялась на 11 этаж и позвонила в нужную квартиру. Дверь открыл 45-летний Женя (все имена изменены - прим. ред.). Правоохранительница объяснила мужчине, что его возлюбленной Дарье нужно будет придти в исправительное учреждение для отбывания наказания. Дело в том, что Даша долгое время не платила алименты и должна была ответить за это.

Но Женя не собирался отдавать свою даму сердца. Рассерженный влюбленный ударил кулаком в лицо сотруднице ФСИН, а затем «приложил» еще несколько раз, только железной дверью. Такой наглости правоохранители не простили.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и предъявление обвинения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Жене грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU