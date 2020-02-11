2020-02-11T05:32:01+03:00
Происшествия

Мужчина напал на сотрудницу ГУФСИН, защищая свою любовь во Владивостоке

Женщина в погонах получила несколько ударов за плохие вести
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Рассерженный влюбленный несколько раз ударил сотрудницу ФСИНРассерженный влюбленный несколько раз ударил сотрудницу ФСИНФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В истории из-за любви мужчины часто совершали безумные поступки: писатели посвящали стихи и рассказы, мужчины стрелялись на дуэлях, а правители отрекались от престолов. Наш герой не захотел отдавать свою женщину в руки правосудия и несколько раз ударил другую представительницу прекрасной половины человечества, да непростую, а представительницу закона.

Сотрудница Федеральной службы исполнения наказания зашла в дом по Русской улице, поднялась на 11 этаж и позвонила в нужную квартиру. Дверь открыл 45-летний Женя (все имена изменены - прим. ред.). Правоохранительница объяснила мужчине, что его возлюбленной Дарье нужно будет придти в исправительное учреждение для отбывания наказания. Дело в том, что Даша долгое время не платила алименты и должна была ответить за это.

Но Женя не собирался отдавать свою даму сердца. Рассерженный влюбленный ударил кулаком в лицо сотруднице ФСИН, а затем «приложил» еще несколько раз, только железной дверью. Такой наглости правоохранители не простили.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и предъявление обвинения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Жене грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Достаточно активный циклон»: Кубай рассказал, когда на Приморье может обрушиться снегопад
В Приморье наказали водителя, из-за которого 3-летний ребенок пострадал в ДТП
Раненого белоплечего орлана пытаются спасти в Приморье
Дрифт в центре Владивостока закончился поваленными столбами и разбитым Forester
Вооружен отверткой и складным ножом: в Уссурийске угонщик едва не разбогател почти на 2 миллиона рублей
Мужчина напал на сотрудницу ГУФСИН, защищая свою любовь во Владивостоке
В Приморье огородник застрелил соседа из-за «неправильного» ведения хозяйства и попытался скрыть следы
Погода во Владивостоке на 11 февраля 2020 года: ветер и +1 градус
Затор как состояние души: половина вечернего Владивостока стоит в пробках
Словила «хайп»: коронавирусный ролик сексуальной тиктокерши из Владивостока набрал 14 миллионов просмотров
Опасно для жизни: во Владивостоке может произойти разрушение льда
Гамма-излучение на вынос: во Владивостоке среди металлолома нашли радиоактивный «клад»
В Приморье более двух тысяч туристов из Китая проверили на коронавирус за прошедшие сутки