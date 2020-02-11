Вооружен отверткой и складным ножом: в Уссурийске угонщик едва не разбогател почти на 2 миллиона рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T04:18:18+03:00

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В период с февраля по август 2019 года в разных районах Уссурийске при загадочных обстоятельствах стали пропадать машины. Следователи выяснили, что злоумышленнику в угоне иномарок помогают отвертка и складной нож, которые он постоянно носит с собой. За это время четыре местных жителя обратились в полицию с заявлением о краже. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 850 тысяч рублей.

Оперативники начали расследование и задержали по подозрению в совершении преступления 35-летнего мужчину. Оказалось, что чужие авто он прятал, чтобы потом выйти на связь с законными хозяевами и вернуть им иномарки за вознаграждение. Только вот его планам не суждено было сбыться. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело. Угонщик в содеянном признался.

- Три из похищенных автомобилей обнаружены и возращены потерпевшим,- отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия. Доказана причастность фигуранта к совершению серии имущественных преступлений.

Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU