Раненого белоплечего орлана пытаются спасти в Приморье

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:05:53+03:00

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Белоплечего орлана с раненым крылом нашли охотоведы Хабаровского края. Сотрудники службы надзора поняли, что птице нужна помощь. Вскоре находку доставили в Центр по спасению животных, который находится в Приморье.

- Еще один белоплечий орлан с повреждениями крыла стал нашим пациентом. В ближайшее время мы проведем ветеринарный осмотр и сообщим о состоянии здоровья редкой птицы, - написали в своем официальном аккаунте на Facebook МРОО «Центр «Тигр».

Специалисты отмечают, что орлан проделал долгий путь, чтобы найти помощь в лице человека. По предварительным подсчетам, он пролетел 800 километров до Центра, где он сейчас проходит необходимое лечение. Надеемся, что вскоре желтоклювый красавец снова окажется на свободе, но уже здоровым и окрепшим.

ИСТОЧНИК KP.RU