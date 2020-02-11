В Приморье наказали водителя, из-за которого 3-летний ребенок пострадал в ДТП
37-летний мужчина находился за рулем «Ниссан Санни». Двигаясь в сторону автодороги «Корниловка-Чернышевка-Новотроицкое», он проигнорировал понятие «безопасный интервал». Как итог – авария с КамАЗ, который двигался по встречной полосе движения. В результате ДТП пострадали два человека: пассажиры иномарки, среди которых был 3-летний ребенок.
Как оказалось, мальчика перевозили без детского кресла, поэтому при ударе он получил черепно-мозговую травму.
В отношении водителя составили протоколы об административных правонарушениях. В общей сложности ему пришлось заплатить 5,5 тысячи рублей штрафа.
- Также информация о факте грубых нарушений Правил дорожного движения, спровоцировавших травматизм несовершеннолетнего, будет направлена в адрес подразделения по делам несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе УМВД России Приморскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU