2020-02-11T06:35:16+03:00
Происшествия

В Приморье наказали водителя, из-за которого 3-летний ребенок пострадал в ДТП

За нарушения правил дорожного движения мужчине пришлось раскошелиться
Кристина ГРИН
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В общей сложности ему пришлось заплатить 5,5 тысячи рублей штрафа.В общей сложности ему пришлось заплатить 5,5 тысячи рублей штрафа.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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37-летний мужчина находился за рулем «Ниссан Санни». Двигаясь в сторону автодороги «Корниловка-Чернышевка-Новотроицкое», он проигнорировал понятие «безопасный интервал». Как итог – авария с КамАЗ, который двигался по встречной полосе движения. В результате ДТП пострадали два человека: пассажиры иномарки, среди которых был 3-летний ребенок.

Как оказалось, мальчика перевозили без детского кресла, поэтому при ударе он получил черепно-мозговую травму.

В отношении водителя составили протоколы об административных правонарушениях. В общей сложности ему пришлось заплатить 5,5 тысячи рублей штрафа.

- Также информация о факте грубых нарушений Правил дорожного движения, спровоцировавших травматизм несовершеннолетнего, будет направлена в адрес подразделения по делам несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе УМВД России Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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