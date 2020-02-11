«Достаточно активный циклон»: Кубай рассказал, когда на Приморье может обрушиться снегопад

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:27:57+03:00

Сам синоптик рассчитывает на то, что антициклон не заденет регион. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

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Наверняка уже все жители Владивостока успели посмотреть, что в городе в среду и четверг будут плюсовые температуры. Главный синоптик Приморья Борис Кубай, рассказал о том, что за потепление грядет в ближайшие дни и надолго ли в дальневосточную столицу придет весна.

Как оказалось, из-за антициклона за два дня температуры воздуха в регионе повысятся на 16 градусов. Так, во Владивостоке будет до +2 градусов 12 и 13 февраля. Борис Кубай не исключает, что в городе будет туманно.

Только вот радость потепления окажется мимолетной. Уже 14 февраля погода сделает свой суровый подарок в День всех влюбленных. Начнется процесс похолодания. 15 числа гребень антициклона усилится, и во Владивостоке будет уже -12 градусов.

Со снегом все оказалось не так просто. Однозначного ответа на вопрос: будет ли снег, нет.

- Достаточно активный циклон над морем. Он будет смещаться в северо-восточном направлении вдоль японских островов, - рассказывает Борис Кубай, главный синоптик Примгидромета, - Существует два варианта развития событий: в первом случае циклон может задеть своей циркуляцией юг, второй вариант – что не заденет. Придерживаемся второго варианта. Снегопады, скорее всего, Приморье не заденут.

ИСТОЧНИК KP.RU