2020-02-11T09:22:39+03:00
Общество

«А это еще что»: находка в почтовых ящиках удивила жителей Приморья

Вместе с квитанциями за свет и воду жильцы частных и многоквартирных домов получили «чеки» за вывоз мусора
Кристина ГРИН
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Жители Приморья впервые получили новые квитанции за вывоз мусора. Фото: пресс-служба правительства Приморского края.Жители Приморья впервые получили новые квитанции за вывоз мусора. Фото: пресс-служба правительства Приморского края.
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В феврале жители Приморья впервые получили новые квитанции за вывоз мусора. Многие удивились, когда заглянули в почтовый ящик, потому что раньше подобного не было ни у кого из жильцов многоквартирный и частных домов. Напомним, что главный принцип новой системы оплаты вывоза твердых коммунальных отходов – учет количества зарегистрированных в жилом помещении людей.

- Если раньше начисления велись исходя из площади квартиры или дома, то теперь с проживающих в ней людей, - говорит Елена Пархоменко, заместителя председателя правительства Приморья. - На наш взгляд, это справедливо, так как производит мусор человек, а не количество квадратных метров помещения.

По данным пресс-службы регионального правительства, ежемесячная плата для одного жильца многоквартирного дома составляет - 65,28 рубля, частного дома – 115,9 рубля.

Важно отметить, что все льготы по коммунальным платежам сохраняются. Вместе с тем, власти обратили внимание на то, что, если в квитанциях отображены некорректные цифры, необходимо обратиться в МФЦ.

Так как «мусорная реформа» относительно новая для Приморья, не исключено, что квитанции будут попадать в почтовые ящики с опозданием. В связи с этим первое время пеня за неоплаченную услугу не будет приписываться.

Жителям региона, которым сделали неправильный расчет за вывоз ТКО, оформят перерасчет. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию. Первые на очереди Ленинский и Первомайский районы.

В Приморье продолжают работать с 8.00 до 20.00 телефоны «горячей линии» по вопросам мусорной реформы: 8 800-200-53-66 и 8 800-250-43-43, звонки бесплатные. Также по всем вопросам можно обратиться на сайт Приморского экологического оператора spzv.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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