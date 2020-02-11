2020-02-11T10:48:31+03:00
Общество

«Спасибо» снегопаду за это: суд наказал мэра Артема

Главу города оштрафовали за неубранные дороги
Кристина ГРИН
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Главу Артема по решению суда оштрафовали на 20 тысяч рублей.Главу Артема по решению суда оштрафовали на 20 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники прокуратуры Артема провели проверку, как исполняется законодательство в части безопасности дорожного движения и дорожной деятельности после снегопада в ноябре 2019 года. Согласно правилам, чистить обочины и дороги нужно не позже, чем за 12 часов с момента окончания снегопада.

Но только в Артеме на некоторых улицах даже спустя такой промежуток времени были гололед и снежные накаты. В итоге представители надзорного ведомства заявили, что администрация города ненадлежащим образом выполнила свои обязательства.

- В частности, в ходе проверки состояния и количества спецтехники, используемой муниципальным учреждением для нормативного содержания дорог в зимний период, установлено, что спецтехника не соответствовала нормативному уровню, который бы позволил обеспечить исполнение работ в зимний период в необходимом объеме, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В сухом остатке было возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения содержании дорог». В итоге главу Артема по решению суда оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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