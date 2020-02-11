Перестал выходить на связь с родными: светловолосый Денис без вести пропал в Приморье
24-летний Денис живет в Уссурийске. 25 января 2020 года он перестал выходить на связь с родственниками. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Парень будто провалился сквозь землю, и нет ни единого следа, который мог бы указать на то, где сейчас Денис.
Родные забили тревогу. Поисками молодого человека, в том числе, занимаются волонтеры Примпоиска. Они обратились за помощью к неравнодушным местным жителям.
Присмотритесь повнимательнее к фотографии. Возможно, вы видели Дениса или знаете, где он сейчас.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, коротко стрижен.
Был одет: не установлено.
Если вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, просим позвоните по телефонам: 8 (4234) 32- 16- 26 - ОВД России по Уссурийск или 102 – полиция 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU