2020-02-11T11:15:34+03:00
Общество

Перестал выходить на связь с родными: светловолосый Денис без вести пропал в Приморье

О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 25 января
Кристина ГРИН
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Денис ушел из дома 25 января, но обратно он так и не вернулся. Фото: Примпоиск.Денис ушел из дома 25 января, но обратно он так и не вернулся. Фото: Примпоиск.
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24-летний Денис живет в Уссурийске. 25 января 2020 года он перестал выходить на связь с родственниками. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Парень будто провалился сквозь землю, и нет ни единого следа, который мог бы указать на то, где сейчас Денис.

Родные забили тревогу. Поисками молодого человека, в том числе, занимаются волонтеры Примпоиска. Они обратились за помощью к неравнодушным местным жителям.

Присмотритесь повнимательнее к фотографии. Возможно, вы видели Дениса или знаете, где он сейчас.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, коротко стрижен.

Был одет: не установлено.

Если вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, просим позвоните по телефонам: 8 (4234) 32- 16- 26 - ОВД России по Уссурийск или 102 – полиция 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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