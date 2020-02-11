2020-02-11T11:34:59+03:00
Происшествия

Убийство в условиях неочевидности расследует приморский СК

Тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в Артеме
Кристина ГРИН
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Личность убийцы не установлена. Фото: Примпоиск.Личность убийцы не установлена. Фото: Примпоиск.
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42-летний Павел без вести пропал 7 февраля 2020 года. Несколько дней поисками мужчины занимались волонтеры Примпоиска. Затем на их странице появилась фотография Павла с надписью: «найден, погиб». Оказалось, что тело мужчины со следами насильственной смерти нашли в районе улицы Некрасова. Следователи по статье «Убийство» возбудили уголовное дело.

- В ходе предварительного следствия установлено, что 07 февраля 2020 года потерпевший находился в кафе «Ван» по улице Фрунзе города Артема откуда уехал около 00 часов 40 минут 08 февраля на неустановленной автомашине, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Сейчас сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Чтобы установить личность виновника, оперативники просят очевидцев откликнуться.

Вместе с тем, следователь просит помочь граждан, проезжавших в период времени с 00-40 по 06-00 8 февраля 2020 года от кафе «ВАН» до улицы Некрасова, пересекая улицы Интернациональная, Кирова, Фрунзе, Герцена, Вокзальная, Достоевского, Лазо, а также осуществляющих частный извоз с кафе «ВАН» по городу Артем, предоставить записи с видеорегистраторов автомашины с целью обнаружения лиц, причастных к совершению преступления и очевидцев.

О всей имеющейся информации можно сообщить по телефонам: 8-914-670-34-35, 8-914-964-21-53, 8-967-717-77-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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