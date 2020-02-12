Дождь и гололедица: капризы погоды на 12 февраля 2020 года во Владивостоке

12 Февр. 2020 2020-02-12T01:02:28+03:00

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Погода в Приморском крае находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в регионе местами небольшие осадки и переменная облачность. По данным синоптиков портала Примпогода, не исключены дождь и дождь со снегом. Местами можно будет увидеть туман. Температуры воздуха варьируются в пределах -2 +9 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Во Владивостоке погода удивит. Специалисты прогнозируют дожди с 40-процентной вероятностью. В город возвращается туман. На отдельных участках дорог стоит быть предельно внимательным – гололедица. Дневные температуры воздуха в пределах +3 +5 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Переменная облачность в Уссурийске. Синоптики не прогнозируют здесь осадки. Днем +4 +6 градусов. Ветер южный умеренный до сильного.

Переменная облачность сегодня в Находке. В городе преимущественно без осадков. Туман. Дневные температуры воздуха в пределах +5 +7 градусов. Ветер южный слабый до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU