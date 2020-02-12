В Приморье продавца рыбы решили «лечить» от преступных наклонностей обязательными работами

12 Февр. 2020 2020-02-12T01:31:14+03:00

Женщина присваивала выручку и распоряжалась ею по своему усмотрению. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Женщина забирала с торговой точки не только заработную плату, но и присвоенные деньги

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Кавалеровский районный суд вынес приговор по уголовному делу, которое возбудили в отношении 32-летней местной жительницы. Следствие обвинило ее в «Присвоении». Как удалось установить в зале суда, женщина тогда работала продавцом торговой точки, где была представлена рыбная продукция.

Дама просто забирала себе деньги, которыми покупатели оплачивали товар, а потом распоряжалась ими по своему усмотрению. Вместе с тем, работодатель обратился к оперативникам, оценив ущерб в 60 тысяч рублей.

- Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное наказание в виде 160 часов обязательных работ, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве отмечают, что подсудимая полностью возместила ущерб в рамках гражданского иска. Сам же приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU