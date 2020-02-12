2020-02-12T02:11:46+03:00
Общество

«Ран, Вася, ран»: на Эгершельде водитель Prius, протаранивший машины и шлагбаум, пустился в бега по морю

Пользователи сети обсуждают поведение странного мужчины, которому, по предварительным данным, удалось скрыться от полиции [видео]
Кристина ГРИН
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По видео видно, что мужчину пытаются задержать несколько сотрудников полиции.По видео видно, что мужчину пытаются задержать несколько сотрудников полиции.Фото: принтскрин видео.
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В сети появилось интересное видео, снятое на Эгершельде. По предварительным данным, водитель Prius на скорости и намеренно протаранил несколько припаркованных машин и шлагбаум. На данный момент известно, что задержать странного мужчину пытались четыре сотрудника полиции. По словам одного из комментаторов, в течение получаса экипаж с мигалками гнался за нарушителем. Однако, все тщетно. Поймать неуловимого приморца не удалось.

На Эгершельде водитель Prius, протаранивший машины и шлагбаум, пустился в бега по морю.Видео: vl_news24.! другой источник

Более того, появились сведения о том, что мужчина вскоре бросил машину и пустился в бега по морю. Как говорят очевидцы событий в сети, водитель не пойман до сих пор. А вместе с тем, пользователи интернета активно обсуждают не только поступок самого «героя», но и действия правоохранителей.

Официальных комментарием от представителей ведомства пока не было. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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