«Ран, Вася, ран»: на Эгершельде водитель Prius, протаранивший машины и шлагбаум, пустился в бега по морю
В сети появилось интересное видео, снятое на Эгершельде. По предварительным данным, водитель Prius на скорости и намеренно протаранил несколько припаркованных машин и шлагбаум. На данный момент известно, что задержать странного мужчину пытались четыре сотрудника полиции. По словам одного из комментаторов, в течение получаса экипаж с мигалками гнался за нарушителем. Однако, все тщетно. Поймать неуловимого приморца не удалось.
На Эгершельде водитель Prius, протаранивший машины и шлагбаум, пустился в бега по морю.Видео: vl_news24.! другой источник
Более того, появились сведения о том, что мужчина вскоре бросил машину и пустился в бега по морю. Как говорят очевидцы событий в сети, водитель не пойман до сих пор. А вместе с тем, пользователи интернета активно обсуждают не только поступок самого «героя», но и действия правоохранителей.
Официальных комментарием от представителей ведомства пока не было. «Комсомолка» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU