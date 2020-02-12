В Артеме школьников застукали за взрослым занятием в лифте

12 Февр. 2020 2020-02-12T02:35:17+03:00

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В сети появилась информация о том, что три школьника зашли в подъезд дома, расположенного по адресу Интернациональная, 71 в Артеме, и непристойно себя вели. Они зашли вместе в лифт, один из них выкрутил дампу, а потом они, покурив в кабинке, разошлись. Полиция инициировала проведение проверки и установила, что на видео трое жителей Артема 16 и 17 лет, который учатся в одном образовательном учреждении.По словам самих детей, в подъезд они зашли погреться.

- В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Лампочки освещения возвращены.

В ведомстве отмечают, что со школьниками провели профилактическую беседу. Все материалы направлены в ПДН для принятия мер воспитательного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU