Плати больше: владивостокский таксист повез женщину в лес

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:21:56+03:00

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Вечерняя поездка домой на такси обернулась для жительницы Владивостока вызовом полиции и обращением в травмпункт. Женщине пришлось убегать от агрессивного водителя, угрожающего ей расправой.

Дело было поздно вечером. 37-летняя горожанка вызвала себе такси через приложение на телефоне. Процесс шел стандартно: машина подъехала, повезла клиентку на указанный адрес (улица Русская). Уже подъезжая к месту, водитель озвучил стоимость поездки. Сумма оказалась гораздо выше той, которая была указана изначально, и платить ее пассажирка не захотела. «Тогда я тебя заставлю заплатить больше» - решил мужчина за рулем и, резко дав по газам, направился в сторону леса. Перед этим он, кстати, пригрозил женщине расправой.

Клиентка поначалу растерялась, но решила, что нужно бороться. Кое-как отбилась от обидчика и прямо на ходу выпрыгнула из машины, при падении повредив руку. По ее словам, водитель сначала резко затормозил, но, испугавшись женских криков о помощи, быстро смотался.

Женщина обратилась в полицию из-за страха: хулиган знает адрес ее дома и может вернуться. Стражам порядка пострадавшая описала внешность мужчины. Все сведения будут тщательно проверяться.

ИСТОЧНИК KP.RU