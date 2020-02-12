Во Владивостоке пенсионер попал в больницу с бутылкой в заднем проходе

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:44:18+03:00

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В одну из больниц Владивостока врачи скорой вечером доставили пожилого пациента с деликатной проблемой. В задний проход пенсионера была вставлена бутылка, которую удалось извлечь только хирургическим путем. Мужчина сначала стеснялся рассказывать о своей беде, но под натиском специалистов пациенту пришлось раскрыть все карты.

Стало известно, что 69-летний мужчина сам вызвал скорую, но толком не смог пояснить, как бутылка объемом 0,7 литра оказалась у него в заднем проходе. В больнице пациент также сначала очень стеснялся объяснить причины произошедшего, но затем рассказал врачам свою историю. Пенсионер пояснил, что сделал это сам для стимуляции простаты, так как решил, что это самый верный способ профилактики. Во время «медицинского» сеанса бутылка неожиданно треснула и застряла, причиняя пожилому мужчине боль и неудобства.

Специалисты медицинского учреждения диагностировали у пенсионера ранения в области прямой кишки. Обломки стекла пришлось извлекать из тела хирургическим путем. Врачи сообщили о странном пациенте в полицию, но заявили, что данный факт является несчастным случаем и не является насильственным актом. По факту произошедшего стражи порядка проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU