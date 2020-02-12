2020-02-12T08:34:57+03:00
Происшествия

«Похоже, распил»: Lexus разорвало на части в Приморье, есть погибший

Резонансное ДТП стало причиной жарких споров в сети [фото]
Милана СОКОЛ
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Автомобиль врезался в столб. Фото: ussurmediaАвтомобиль врезался в столб. Фото: ussurmedia
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Серьезная авария произошла 12 февраля на приморской трассе, в Уссурийском городском округе. Водитель Lexus не справился с управлением, и машина на всем ходу протаранила столб. Удар был такой силы, что авто разорвало на части. Фото с места ДТП, опубликованные в сети, стали причиной жарких споров. Одни уверяют, что причиной трагедии стала скорость, другие винят гололед, а третьи грешат на то, что машина-распил.

Машину разорвало на части, один человек погиб. Фото: ussurmedia

Машину разорвало на части, один человек погиб. Фото: ussurmedia

Очевидцы поделились, что авария с участием кроссовера произошла рядом с селом Глуховка. По словам автомобилистов, дорога с утра была действительно скользкой, не исключено, что Lexus попросту понесло. По всей вероятности, автомобилист не выбрал безопасную скорость, о ее превышении свидетельствуют серьезные кузовные повреждения. После встречи со столбом, автомобиль превратился в груду металла. По предварительным данным, погиб один человек. Специалисты пресс-службы ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, сейчас проверяют поступившую информацию.

– Может все же причина не гололед, а запредельная скорость, несовместимая с дорожными условиями,– констатирует подписчик популярного автомобильного паблика.

Дорога покрылась внушительной коркой льда. Фото: ussurmedia

Дорога покрылась внушительной коркой льда. Фото: ussurmedia

Большинство пользователей социальных сетей спорят является ли Lexus распилом? Обычно подобные изменения в конструкцию авто вносятся для более дешевого ввоза машины. Авто попросту делится на 2 части путем разрезания кузова по стойкам лобового или заднего стекла. Вот уже несколько лет распилы запрещено ставить на официальный учет.

– Я конечно не эксперт распил или нет, но при скорости больше 100 километров в час, наверное, любой столб превратит машину в распил,– констатирует местная жительница.

В причинах ДТП предстоит разбираться компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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