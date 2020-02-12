Сразу две коммунальные аварии оставили Ленинский район Владивостока без воды и тепла

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:35:12+03:00

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Часть Ленинского района Владивостока во второй половине дня 12 февраля осталась без водоснабжения и тепла. Причиной коммунальных невзгод стали сразу несколько аварий. ЧП произошли на подстанции тепловых сетей и на трубопроводе.

Отопление, горячая и холодная вода пропали у жильцов домов на Некрасовской, Толстого и проспекте Красного Знамени. Целый микрорайон оказался лишен зимой почти всех коммунальный благ. Местным жителям остается разве что радоваться электричеству.

Обзвонив управляющие компании, аварийные службы, МУПВ ВПЭС и Приморский водоканал, корреспондент выяснил, что холодная вода исчезла из-за прорыва трубы, который произошел в районе гостинок на Некрасовской. Не исключено, что трубопровод оказался задет в ходе строительства нового жилого комплекса, между Некрасовской и Всеволода Сибирцева. По словам местных жителей, микрорайон уже не в первый раз остается из-за стройки без воды. На данный момент специалисты выехали на аварийный участок и ищут место протечки.

Вторая авария случилась на подстанции тепловых сетей. Из-за отсутствия электричества там, в дома, запитанные от подстанции, перестала поступать вода и тепло. Специалисты стараются устранить причины ЧП, но прогнозов по продолжительности отключения пока не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU