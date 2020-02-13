Вытаскиваем зонтики: синоптики передали дождь в Приморье

13 Февр. 2020 2020-02-13T00:42:52+03:00

Более того, температура воздуха обещает быть плюсовой

Изменить размер текста: A A

В Приморье значительное потепление. Синоптики портала "Примпогода" сообщают, что по краю 13 февраля пройдут небольшие осадки. Так, на севере дождь выпадет вкупе со снегом. При это на небе сейчас стоит переменная облачность. Ветер берет направление с севера и северо-запада. Температура воздуха -2...+9 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. В течение дня слабый ветер будет усиливаться. Температура воздуха +5...+7 градусов тепла.

В Уссурийск, как и во Владивосток, неожиданно пришла весна. Температура воздуха +6...+8 градусов. На небе наблюдается переменная облачность, без осадков. Западный ветер находится в пределах умеренного.

Переменная облачность, без осадков в Находке. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха +5...+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU