2020-02-13T00:42:52+03:00
Общество

Вытаскиваем зонтики: синоптики передали дождь в Приморье

Более того, температура воздуха обещает быть плюсовой
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Местами по краю выпадут незначительные осадкиМестами по краю выпадут незначительные осадкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Приморье значительное потепление. Синоптики портала "Примпогода" сообщают, что по краю 13 февраля пройдут небольшие осадки. Так, на севере дождь выпадет вкупе со снегом. При это на небе сейчас стоит переменная облачность. Ветер берет направление с севера и северо-запада. Температура воздуха -2...+9 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. В течение дня слабый ветер будет усиливаться. Температура воздуха +5...+7 градусов тепла.

В Уссурийск, как и во Владивосток, неожиданно пришла весна. Температура воздуха +6...+8 градусов. На небе наблюдается переменная облачность, без осадков. Западный ветер находится в пределах умеренного.

Переменная облачность, без осадков в Находке. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха +5...+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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